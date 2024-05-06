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На парад Победы 9 мая пригласили дипломатов только из дружественных России стран

Ушаков: на парад Победы приглашены дипломаты только из дружественных стран

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Сергей Бобылев/РИА Новости

На парад Победы 9 мая в Москве будут приглашены дипломаты и военные атташе только из дружественных России стран. Об этом со ссылкой на помощника президента РФ Юрия Ушакова сообщает ТАСС.

По словам Ушакова, на парад приглашены руководители структур СНГ, Союзного государства России и Белоруссии, ОДКБ, ЕАЭС, ШОС, послы и военные атташе дружественных государств. На мероприятии также будут присутствовать президенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении. Отдельно приглашены главы Кубы, Лаоса и Гвинеи-Бисау.

Помощник президента РФ отметил, что 9 мая в Москве не будет премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева.

После парада иностранные гости примут участие в церемонии совместного возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата. Затем для глав делегаций в Кремле состоится прием от имени президента России Владимира Путина.

До этого сообщалось, что белорусский президент Александр Лукашенко прибудет с рабочим визитом в Россию 8 мая, где примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС) и посетит парад Победы 9 мая.

Ранее сообщалось, что Кремль закроют на несколько дней.

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Парад Победы — 2024
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