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ЕС ужесточит санкции в отношении полетов российских самолетов

Reuters: новые санкции ЕС усилят запрет на полеты для российских самолетов

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Новые ограничения ЕС, направленные против РФ, усилят запрет на полеты для российских самолетов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документ.

«Предложение по 14-му пакету санкций ЕС включает меры, усиливающие запрет на полеты для российских самолетов», — уточнили в сообщении.

Кроме того, стало известно, что более 50 организаций внесут в антироссийский список ЕС.

До этого президент России Владимир Путин высказался об антироссийских санкциях. По его словам, началась «экономическая агрессия» против РФ. Российский лидер подчеркнул, что бесконечное число санкций, с которыми столкнулась страна, имели своей целью — разрушить Россию изнутри.

В начале мая директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский отметил в беседе с «Газетой.Ru», что российская экономика оказалась не просто устойчивой, а жизнеспособной.

Ранее доходы бюджета РФ от нефти и газа упали на четверть из-за санкций.

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