Посольство РФ высмеяло пост НАСА о первом полете американца в космос

Посольство России в ЮАР высмеяло публикацию Космического центра имени Джонсона о первом пилотируемом полете в космос. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации, которую распространил центр НАСА, его совершил американец Алан Шепард.

«Фото первого человека в космосе в цвете. 12 апреля 1961», — отметили в публикации российского посольства, прикрепив к ней фотографию Юрия Гагарина.

В материале напомнили, что Шепард во время своего 15-минутного полета вручную участвовал в управлении кораблем, а полет Гагарина был автоматическим, потому что переходить на ручное управление не требовалось.

Накануне центр НАСА опубликовал пост, где говорилось, что 63 года назад Алан Шепард вошел в историю тем, что в качестве пилота корабля Freedom 7 совершил «первый в истории» пилотируемый полет в космос. При этом Центр НАСА не упомянул о полете Юрия Гагарина за три недели до миссии Шепарда.

До этого в США заявили, что планируют продолжать сотрудничество с Россией по МКС.

Ранее Шойгу высказался о ядерном оружии в космосе.