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В Петербурге водитель каршеринга пожаловался на стрельбу и получил протокол

В Петербурге между водителями произошел конфликт со стрельбой

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Александр Кряжев/РИА Новости

Водители из Петербурга подали друг на друга встречные заявления в полицию. Об этом сообщает «Фонтанка».

Дорожный конфликт произошел на Петровском проспекте. По словам 39-летнего водителя каршеринга, который первым обратился в МВД, неизвестный вышел из машины и несколько раз выстрелил из пневматического пистолета по мужчине, но не попал.

Правоохранители оперативно задержали водителя автомобиля марки Mazda. Он, в свою очередь, написал встречное заявление. В беседе с сотрудниками полиции мужчина рассказал, что первый участник конфликта швырнул в его машину камень. Он также добавил, что носит с собой аэрозольное оружие.

«Обе стороны конфликта побывали в отделе и получили протоколы о мелком хулиганстве», – сообщается в публикации.

До этого во Владивостоке поймали мужчину без прав, который нарушил ПДД 111 раз. По предварительным данным, водитель на машине марки Suzuki не смог контролировать автомобиль, съехал с дороги и врезался в дерево. Россиянина за рулем госпитализировали. После аварии в отношении водителя составили еще четыре протокола.

Ранее в Перми водитель автобуса влетел в остановку и снес торговую точку.

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