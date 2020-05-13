Проходящий лечение от COVID-19 Мишустин провел совещание
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Премьер-министр России Михаил Мишустин, который проходит лечение от коронавируса, провел совещание по социально-экономическим вопросам, сообщает РИА «Новости».
Совещание прошло в режиме видеоконференции. На нем присутствовали и.о. премьера Андрей Белоусов, вице-премьеры Татьяна Голикова, Дмитрий Григоренко, Дмитрий Чернышенко, глава Минфина Антон Силуанов, глава МЭРТ Максим Решетников и глава Минздрава Михаил Мурашко.
О своей болезни Мишустин сообщил 13 апреля на совещании у президента РФ Владимира Путина.