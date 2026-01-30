Министерство обороны России раскрыло подробности взятия под контроль населенного пункта Новояковлевка в Запорожской области.

«Штурмовые подразделения 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой орденов Суворова, Жукова и Кутузова бригады из состава группировки войск «Днепр» улучшили положение по переднему краю и освободили населенный пункт Новояковлевка», — говорится в публикации.

В ведомстве отметили, что в ходе разведки российским военнослужащим удалось вскрыть систему обороны противника. Далее операторы ударных беспилотных летательных аппаратов и артиллерия нанесли точные удары по выявленным целям — пунктам управления, ретрансляторам и средствам связи. Это нарушило управление подразделениями Вооруженных сил Украины (ВСУ). Затем, по данным министерства, десантники из Бурятии малыми штурмовыми группами скрытно смогли подобраться к опорным пунктам ВСУ на окраинах населенного пункта, где ликвидировали весь находившийся там личный состав ВСУ и закрепились.

На следующем этапе десантные подразделения при поддержке артиллерии и FPV-дронов вытесняли противника из поселка. Противник неоднократно пытался контратаковать, применяя резервы, дроны и артиллерию, однако ВС России отразили все попытки. После нескольких недель боев, в ходе которых ВСУ понесли значительные потери, украинские формирования оставили Новояковлевку. Для удержания населенного пункта в него зашли подразделения закрепления ВС РФ.

О взятии под контроль Новояковлевки в Запорожской области Минобороны РФ сообщило 27 января.

Ранее российские войска взяли под контроль Купянск-Узловой.