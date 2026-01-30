Размер шрифта
Подразделение ФСБ уничтожило украинских диверсантов в ДНР

Подразделение ФСБ «Горыныч» уничтожило диверсантов ВСУ в Димитрове ДНР
ФСБ РФ

Бойцы подразделения донецкого управления ФСБ «Горыныч» уничтожили украинских диверсантов на окраине Димитрова (укр.название — Мирноград) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным ФСБ, российские силовики выследили и уничтожили военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые пытались организовать минную засаду для российской военной техники.

Накануне сообщалось, что группа бойцов нацгвардии Украины сдалась в плен российским военнослужащим при зачистке в дачном кооперативе недалеко от Димитрова.

Российские военные в 2025-м успешно продвигались вглубь обороны ВСУ, с начала года они заняли более 330 населенных пунктов. В течение года произошли освобождение Курской области, взятие Часова Яра, Северска, Волчанска, Покровска, Димитрова и Гуляйполя. Но ждать обрушения украинской обороны пока не приходится. Какие главные задачи стоят перед ВС РФ в 2026 году и будут ли взяты Херсон и Одесса — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Ранее в ДНР ликвидировали офицеров элитного спецназа ВСУ.
 
