США сняли ограничения на полеты своих авиакомпаний в одну страну

Reuters: США отменили запрет на полеты в Венесуэлу для американских компаний

Министерство транспорта США отменило запрет для американских авиакомпаний на полеты в Венесуэлу, введенный ведомством в 2019 году. Об этом сообщает агентство Reuters.

По данным агентства, глава Минтранса Шон Даффи в своем распоряжении указал, что «приостановка авиасообщения [с Венесуэлой] в интересах общественности больше не требуется».

29 января президент США Дональд Трамп анонсировал открытие воздушного пространства над Венесуэлой для коммерческой авиации. По мнению главы Белого дома, американские граждане в скором времени смогут летать в страну и будут находиться там в безопасности.

3 января США нанесли удар по Венесуэле: взрывы произошли в столице страны Каракасе и на военной базе Форт-Тиуна. После атак Трамп назвал операцию успешной и заявил, что американские военные захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу. Глава Белого дома подчеркнул, что Мадуро «больше не президент», а управление Венесуэлой «до передачи власти» берут на себя Соединенные Штаты.

15 января стало известно, что США продали первую партию нефти из Венесуэлы на сумму $500 млн.

Ранее в администрации Трампа рассказали, куда США направят доходы от нефти Венесуэлы.