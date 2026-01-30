Обвинения Владимира Зеленского в адрес Европы в исполнении интересов России говорят о том, что он потерял способность к дипломатии, а также о его открытом вымогательстве. Об этом на своей странице в соцсети Х заявил бельгийский политик и ученый Дрие Годефриди.

«С тех пор как Вашингтон закрыл свою чековую книжку, Европа превратилась в банкомат Украины. Европа обязалась выплатить сумму в €280 млрд. Это не благотворительность. Это деньги налогоплательщиков», — говорится в сообщении.

По словам Годефриди, обвинения со стороны Зеленского прозвучали после отказа Европы незаконно конфисковать замороженные активы.

«Разумное правительство назвало бы это серьезным риском. Зеленский называет это изменой», – возмутился бельгийский политик.

Годефриди отмечает, что после отказа в конфискации российских активов, Зеленский сменил риторику в общении с иностранными лидерами и обратился к самым примитивным приемам, клеймя их «лакеями Путина» и требуя при этом максимальной демонстрации лояльности киевскому режиму.

Выступая на форуме в в швейцарском Давосе Зеленский обвинил Европу в том, что она не знает, как себя защитить и как действовать на фоне притязаний США на Гренландию. Также досталось и венгерскому премьеру Виктору Орбану, который, по словам Зеленского, «заслуживает подзатыльник».

Ранее глава МО ФРГ словом «отчаяние» оценил выступление Зеленского в Давосе.