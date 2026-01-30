Запуганный мошенниками подросток пытался сжечь машину у отдела полиции

В Петербурге подростка задержали при поджоге машины у отдела полиции

В Санкт-Петербурге 13-летний школьник поджег автомобиль, поверив угрозам мошенников из мессенджера, подростка задержали. Об этом сообщает городское управление МВД.

Школьника задержали возле дома на Беговой улице, где он пытался совершить поджог. По данным полиции, неизвестный связался с мальчиком через мессенджер и, под предлогом помощи в освобождении от уголовного преследования его родителей, убедил мальчика поджечь автомобиль Mercedes, припаркованный у отдела полиции.

Несовершеннолетнего задержали на месте преступления, мальчика опросили и передали родителям. По факту произошедшего проходит проверка. Материалы передадут в следственные органы, которые и примут решение о необходимости возбуждения уголовного дела.

Похожий случай произошел в Петербурге 23 января, полицейские задержали 13-летнего мальчика, который фотографировал территорию вокруг отдела полиции, параллельно общаясь с кем-то по телефону. В рюкзаке у подростка обнаружили пятилитровую пластиковую канистру с бензином и зажигалку. Мальчик рассказал, что с ним в одном из мессенджеров связался неизвестный, который под предлогом спасения его родителей убедил поджечь служебные автомобили.

Ранее в Кузбассе подросток планировал сжечь тепловоз по заданию иностранца.