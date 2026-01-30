Спасатели возобновили поиски семьи Усольцевых в районе Красноярска после перерыва. Об этом сообщила пресс-служба профессионального аварийно-спасательного формирования Красноярского края «Спасатель» в Telegram-канале.

«30 и 31 января спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда по заявке правоохранительных органов будут задействованы в повторных мероприятиях по поиску пропавшей семьи на территории д. Кутурчин Партизанского района», — сказано в сообщении.

В конце сентября 2025 года 64-летний Сергей Усольцев отправился в поход вместе с 48-летней супругой Ириной и пятилетней дочерью. Семья шла в сторону горы Буратинка, но через несколько дней перестала выходить на связь. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Специалисты и волонтеры организовали масштабные поиски, активная фаза которых завершилась 12 октября. Поисковые работы были самыми масштабными в регионе, но семью не нашли.

18 января в пресс-службе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» сообщили, что поиски семьи Усольцевых возобновятся после схода снега и потепления.

Ранее сообщалось, что спасатели спускались в пещеры во время поисков семьи Усольцевых.