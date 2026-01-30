Размер шрифта
«Было уже поздно»: близкие рассказали о последних днях Андрея Бура

Брат Андрея Бура рассказал, что актер ежедневно общался с дочерью перед кончиной
ПЦ «Ан-фильм»

Актер Андрей Бур (Бурычев), известный по ролям в сериалах «Реальные пацаны», «Полицейский с Рублевки» и «Мент в законе», ежедневно общался со своей младшей дочерью незадолго до своей кончины. Об этом сообщил aif.ru брат Бура Олег.

Он вспомнил, что близких насторожило то, что 14 января актер перестал выходить на связь.

«Она [дочь] поехала к нему с мужем. Андрей дверь не открывал. Вызвали МЧС, но было уже поздно…» — рассказал Олег.

Родственник артиста Александр добавил, что Андрей приезжал к ним на новогодние праздники: они виделись в последний раз 6 января, а спустя 10 дней актера «Мента в законе» не стало.

«Андрея увезли в Лефортовский морг, вскрытие делали там. Мы сами находимся в шоке, ему еще жить бы да жить», — сказал Александр.

Олег Бурычев отметил, что в последние дни перед кончиной брат тяжело дышал. Врачи скорой помощи установили, что его не стало в результате оторвавшегося тромба. И, как пояснил aif.ru кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин, при попадании тромба в легочную артерию вероятность трагического исхода наступает в 99% случаев — даже в условиях стационара.

Ранее СМИ рассказали, что могилу сценариста Мережко посещают регулярно.
 
