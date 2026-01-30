В МИД РФ оценили решение Германии отказаться от российских энергоносителей

Любинский: ФРГ в угоду политике отказалась от закупок энергоносителей из России

В угоду политике Германия отказалась от закупок российских угля, нефти, газа. Об этом заявил в интервью РИА Новости заместитель министра иностранных дел РФ Дмитрий Любинский.

Кроме того, по словам дипломата, ФРГ заблокировала все форматы двустороннего сотрудничества.

В начале декабря 2025 года Совет ЕС и Европарламент приняли предварительное соглашение, которое предусматривает поэтапный отказ от импорта российского природного газа. 26 января 2026 года Совет Евросоюза официально утвердил полный запрет на поставки российского газа в ЕС с 1 января 2027 года. К 1 марта страны объединения должны будут составить «национальные планы по диверсификации импорта газа». А к концу 2027 года Еврокомиссия планирует предложить законопроект о поэтапном прекращении импорта российской нефти.

Ранее в Европе назвали «экономическим самоубийством» отказ от российского газа.