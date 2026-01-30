Передача Овечкина помогла «Вашингтону» одержать победу в матче НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась в Детройте, завершилась победой гостей в серии буллитов со счетом 4:3 (1:0, 0:1, 2:2, 0:0, 1:0). Эта победа позволила «Вашингтону» прервать серию из двух поражений подряд.

В составе «Вашингтона» шайбы в основное время матча забросили Ник Дауд, Дилан Строум и Деклан Чисхольм. Победный буллит также реализовал Ник Дауд. У «Детройта» голы на счету Бена Шьяро и Алекса Дебринкэта, оформившего дубль.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, проведя на льду 16 минут, отметился голевой передачей, нанес четыре броска в створ и применил три силовых приема. Дилан Строум забросил шайбу после паса россиянина.

В следующем туре «Детройт Ред Уингз» 31 января сыграет дома с «Колорадо Эвеланш», а «Вашингтон Кэпиталз» 1 февраля примет на своем льду «Каролину Харрикейнз».

Ранее Овечкин в гостевом матче уронил на лед двух игроков «Детройта».