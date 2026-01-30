В МИД России высказались о дальнейшем участии в ОБСЕ

Россия пока не планирует покидать Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом сообщил ТАСС директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.

По его словам, страны Запада мечтают о прекращении участия России в организации, поскольку они заинтересованы в международной изоляции России.

«На подобные провокации не пойдем. Буквально на днях наш министр иностранных дел Сергей Лавров говорил, что мы продолжаем участвовать в этой организации не потому, что питаем какие-либо надежды и иллюзии», — подчеркнул дипломат.

До этого Масленников заявил, что противники РФ в контексте конфликта на Украине стремятся превратить ОБСЕ в инструмент конфронтации с Москвой. Он отметил, что при антироссийском настрое Организации нет места в будущей евразийской архитектуре безопасности.

20 января глава МИД РФ заявил, что НАТО и Европейский союз находятся в глубочайшем кризисе, а Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе «дышит на ладан».

Ранее Полянский рассказал об уважительных контактах России с недружественными странами в ОБСЕ.