ЦБ снял мультсериал про расчетливого бобра, хомяка-должника и белок-коллекторов

Главное управление Банка России по Центральному федеральному округу сняло анимационный мини-сериал «Изи деньги» о финансовой грамотности для подростков и молодежи. Тизер проекта есть в распоряжении «Газеты.Ru».

В ролике хомяк Хома принимает цепочку рискованных финансовых решений: он ведет себя беспечно после получения легких денег, затем сталкивается с долгами и завышенными процентами по кредиту. В кадре появляются белки-коллекторы, а также ломбард, оценка украшений и документы о залоге. Параллельно Хоме обещают сверхдоходности с «высокими процентами», после чего прямо говорится, что это мошенническая схема. Контрастом выступает бобер Боба: он ведет себя спокойно, читает документы и анализирует условия, не действуя импульсивно. Тизер заканчивается титром «Скоро…».

«Мы запустили просветительский проект для подростков и молодежи, анимационный мини-сериал «Изи деньги». На примере реальных жизненных ситуаций он покажет, как отличить выгодную финансовую возможность от обмана. Шесть коротких серий показывают одну и ту же проблему с двух сторон: легкомысленный Хома действует на эмоциях и теряет сбережения, а внимательный Боба сохраняет и приумножает, потому что следует простым правилам финансовой безопасности», — сообщили в пресс-службе ГУ Банка России по ЦФО.

Выход серий запланирован на 12 февраля («Киберфренд»), 24 февраля («Мелкий шрифт»), 10 марта («Натапал в минус»), 19 марта («Ставка не зашла»), 30 марта («В инете посоветовали») и 9 апреля («Не ломбард»).

