Общество

Синоптик рассказал о погоде в Москве 30 января

Синоптик Тишковец: в Москве 30 января ожидаются морозы до -13°C
Shamil Zhumatov/Reuters

Переменная облачность, без осадков, мороз до -13°С ожидается в Москве 30 января. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, российскую столицу окутал скандинавский антициклон, благодаря чему снегопады прекратились, облака поредели, а морозы стали крепчать. Сейчас столбики термометра в Москве показывают -15,3°С. Небо ясное и без осадков, ветер северный 2 метра в секунду, влажность — 80%, атмосферное давление достигло 747,5 миллиметров ртутного столба, поделился Тишковец.

Синоптик отметил, что в течение 30 января характер метеоусловий не изменится, в городе ожидается переменная облачность, без осадков. Скорость ветра достигнет 3-8 метров в секунду, температура воздуха составит -10...-13°С, атмосферное давление — до 751 миллиметра ртутного столба.

До этого синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин предупредил о возвращении морозов в Москву в выходные. По его словам, 31 января температура ночью достигнет -20...-25°С, 1 февраля ночью ожидается -21...-26°С.

Ранее высота сугробов в Москве достигла рекордных показателей.
 
