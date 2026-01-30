Размер шрифта
В России назвали регионы с самыми высокими сугробами

Центр погоды «Фобос» назвал три региона России с самыми высокими сугробами
Самые высокие сугробы в России зафиксированы на Камчатке, а также в Хабаровском и Красноярском краях. Об этом сообщил центр погоды «Фобос», передает ТАСС.

Камчатский край по величине снежного покрова оказался абсолютным лидером — в этом регионе высота сугробов в среднем достигает 144 см, а в отдельных местах — 168 см. В Хабаровском крае сугробы достигли 134 см. В Красноярском крае — 103 см.

Много снега, по данным центра погоды, выпало также в Магаданской области (до 99 см), в северной части республики Коми (87 см), на территории Алтайского края (79 см), в Ненецком автономном округе и в Новосибирской области (по 66 см). В Нижегородской области в среднем сугробы составляют 64 см, в Ивановской — 57 см, в Тульской и Калужской областях — 56 см.

29 января ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова заявила, что в Москве высота сугробов приблизилась к рекордному показателю за всю историю наблюдений и достигла 58 см. По ее словам, в ближайшие сутки прирост снежного покрова в столице составит 2-3 см, но выпавшие 58 см снега будут оседать.

Ранее синоптик спрогнозировал москвичам волну мороза и возвращение снегопадов.
 
