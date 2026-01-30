В Госдуме призвали ввести полную выплату по уходу за больным ребенком независимо от стажа

Депутат Чернышов призвал к полной выплате по уходу за больным ребенком для всех

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов призвал главу Минтруда Антона Котякова установить гарантированную 100-процентную оплату пособия по уходу за больным ребенком для всех родителей и опекунов, независимо от их страхового стажа. Об этом сообщает «Лента.ру».

В настоящее время размер пособия по временной нетрудоспособности как в случае заболевания самого родителя, так и при необходимости ухода за больным ребенком напрямую связан с продолжительностью его страхового стажа. Выплата составляет 60% среднего заработка при стаже до 5 лет, 80% — при стаже от 5 до 8 лет и 100% — только при стаже более 8 лет.

При этом в случае заболевания детей от восьми лет оплата даже первых 10 дней больничного по уходу также зависит от указанного стажа, отметил парламентарий. По словам Чернышова, эта норма создает значительную финансовую нестабильность для многих молодых семей.

Вице-спикер добавил, что предлагаемая им норма должна применяться за первые 10 календарных дней временной нетрудоспособности в каждом случае, но не более трех раз в течение одного календарного года на каждого работающего родителя.

Ранее Путин призвал увеличить период выплаты пособия по уходу за больным ребенком.