Самые высокие сугробы зафиксированы в трех российских регионах

Наибольшая высота снежного покрова зафиксирована в Камчатском, Хабаровском и Красноярском краях. Об этом свидетельствуют данные центра погоды «Фобос», предоставленные ТАСС.

По данным центра, в Камчатском крае снежный покров достигает 144 см, а в некоторых местах — 168 см. В Хабаровском крае он составляет до 134 см. Вблизи Дудинки в Красноярском крае — 103 см. В Магаданской области снеговая масса местами равна 99 см, в северной части республики Коми — 87 см, в Алтайском крае — 79 см. В Ненецком автономном округе и Новосибирской области — 66 см, в Нижегородской — 64 см, в Ивановской области — 57 см, а в Тульской и Калужской — по 56 см.

В Ростовской области уровень снежного покрова колеблется от 10 до 20 см. В Санкт-Петербурге — 16–18 см, в Псковской области — от 7 до 49 см, в Астрахани — 12 см, в Волгограде — 11 см, в Ставрополе — 10 см. На южном побережье Крыма и в Майкопе снега чуть больше — по 4 см.

До этого стало известно о возвращении в Москву низких температур. По информации прогностического центра «Метео», 30 января в столице местами ожидается небольшой снег, а температура будет около -16…-18°С. В Московской области в это время также будет небольшой снег. При этом столбики термометра ночью покажут -14…-19°С, а днем — около -12…-17°С.

Ранее высота сугробов в Москве достигла рекордных показателей.