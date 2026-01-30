Синоптик рассказал об афанасьевских морозах в Москве

В ночь на пятницу, 30 января, в Москве наступили афанасьевские морозы до -16°C, в Подмосковье температура опустилась до 19°C. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Афанасьевские морозы ударили на Русской равнине», — заявил он.

По словам синоптика, опорная московская метеостанция ВДНХ зафиксировала в столичном регионе мороз до -15,3°C. В то же время на Балчуге установлены холода до -13,7°C, а в Тушино морозы опустились на 3°C ниже климатической нормы и составили -16,1°C.

Тишковец отметил, что наиболее студеная температура зафиксирована на севере Подмосковья. Так, в Клину похолодало до -19,8°C, а в Дмитрове и Солнечногорске — до -18,6°C. Минувшей ночью температура воздуха в поселке Шаховская составила -18,3°C, а в Талдоме и Волоколамске опустилась до -18,1°C.

Специалист «Фобоса» добавил, в грядущие выходные ночные морозы в Московской области усилятся до -19...-24°C.

До этого в Москве и области ввели оранжевый уровень погодной опасности из-за ожидаемых аномальных холодов. В Гидрометцентре уточнили, что в столичном регионе прогнозируется аномально холодная погода со среднесуточной температурой на 7−12°C ниже климатической нормы, которая составляет -6…-8°C.

Ранее москвичам рассказали о погоде в феврале и марте.