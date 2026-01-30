Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Общество

В Амурской области 40-летняя мать задушила малолетнего сына

В Амурской области мать подозревают в убийстве сына
Telegram-канал Следком Амурской области

В Амурской области задержана женщина, подозреваемая в расправе над своим малолетним сыном. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, 29 января 40-летняя жительница города Шимановск в своем частном доме задушила малолетнего сына. Подозреваемая была задержана прибывшими на место правоохранителями.

Мотивы преступления устанавливаются, назначен комплекс судебных экспертиз, включая психиатрическую. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.

До этого жительницу Петербурга обвинили в убийстве собственной дочери. Женщина задушила младенца, после чего спрятала в сумку, положила в диван и сбежала с места. Спустя некоторое время отец девочки пришел домой и обнаружил мертвого ребенка. В момент совершения преступления петербурженка находилась в состоянии алкогольного опьянения. Она состояла на учете, так как не исполняла родительские обязанности должным образом.

Ранее в Москве утопившая ребенка мать едва не забила камнем дочь.
 
Теперь вы знаете
Гарантии безопасности для Украины: что согласовали Киеву в США и Европе
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!