В Амурской области 40-летняя мать задушила малолетнего сына

В Амурской области задержана женщина, подозреваемая в расправе над своим малолетним сыном. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, 29 января 40-летняя жительница города Шимановск в своем частном доме задушила малолетнего сына. Подозреваемая была задержана прибывшими на место правоохранителями.

Мотивы преступления устанавливаются, назначен комплекс судебных экспертиз, включая психиатрическую. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.

До этого жительницу Петербурга обвинили в убийстве собственной дочери. Женщина задушила младенца, после чего спрятала в сумку, положила в диван и сбежала с места. Спустя некоторое время отец девочки пришел домой и обнаружил мертвого ребенка. В момент совершения преступления петербурженка находилась в состоянии алкогольного опьянения. Она состояла на учете, так как не исполняла родительские обязанности должным образом.

Ранее в Москве утопившая ребенка мать едва не забила камнем дочь.