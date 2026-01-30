Суд запретил скачивать «Бу-ра-ти-но» через зарубежный стриминг

Мосгорсуд удовлетворил иск российского композитора Алексея Рыбникова и наложил обеспечительный запрет на скачивание и распространение песни «Бу-ра-ти-но» и других композиций через приложение Apple Music. Об этом сообщает ТАСС, ознакомившись с материалами суда.

Уточняется, что исполнять решение суда будет будет Роскомнадзор.

»<...>прекратить создание технических условий, обеспечивающих размещение, распространение и иное использование песни «Бу-ра-ти-но» из фильма «Приключения Буратино», — говорится в сообщении.

Агентство отмечает, что всего под запрет попали 247 композиций из разных советских фильмов, написанных Рыбниковым.

В апреле прошлого года композитор подал в суд на музыкальные стриминговые сервисы из-за авторских прав. Иск был подан на такие сервисы, как «Яндекс Музыка», «Звук», YouTube Music, «МТС Музыка», VK, «Рутуб», «Мегафон» и Apple Music.

По словам представителей Рыбникова, музыкант работал со стримингами через своего лицензиата, которому было предоставлено право на коммерческое использование произведений. В 2022 году контракт был расторгнут. Композитор заявил, что не давал права на распространение его работ сейчас.

Ранее суд закрыл третий иск композитора Рыбникова к дочерним компаниям Warner Music.