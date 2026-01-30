Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Культура

Суд запретил скачивать «Бу-ра-ти-но» через зарубежный стриминг

ТАСС: Мосгорсуд запретил скачивать песню Бу-ра-ти-но через Apple Music
«Беларусьфильм»

Мосгорсуд удовлетворил иск российского композитора Алексея Рыбникова и наложил обеспечительный запрет на скачивание и распространение песни «Бу-ра-ти-но» и других композиций через приложение Apple Music. Об этом сообщает ТАСС, ознакомившись с материалами суда.

Уточняется, что исполнять решение суда будет будет Роскомнадзор.

»<...>прекратить создание технических условий, обеспечивающих размещение, распространение и иное использование песни «Бу-ра-ти-но» из фильма «Приключения Буратино», — говорится в сообщении.

Агентство отмечает, что всего под запрет попали 247 композиций из разных советских фильмов, написанных Рыбниковым.

В апреле прошлого года композитор подал в суд на музыкальные стриминговые сервисы из-за авторских прав. Иск был подан на такие сервисы, как «Яндекс Музыка», «Звук», YouTube Music, «МТС Музыка», VK, «Рутуб», «Мегафон» и Apple Music.

По словам представителей Рыбникова, музыкант работал со стримингами через своего лицензиата, которому было предоставлено право на коммерческое использование произведений. В 2022 году контракт был расторгнут. Композитор заявил, что не давал права на распространение его работ сейчас.

Ранее суд закрыл третий иск композитора Рыбникова к дочерним компаниям Warner Music.
 
Теперь вы знаете
Гарантии безопасности для Украины: что согласовали Киеву в США и Европе
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!