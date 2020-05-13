Сервисом по оформлению выплат на детей воспользовались более 640 тыс. россиян

Более 640 тыс. россиян подали заявки на выплаты в размере 10 тыс. рублей через запущенный на сайте госуслуг специальный сервис. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минкомсвязь.

В ведомстве предполагают, что количество заявок достигнет 1 млн в ближайшее время.

Замглавы Минкомсвязи Олег Качанов рассказал, что интерактивная форма для оформления выплаты на детей с 3 до 16 лет была запущена за один день. Кроме того, была обновлена форма для выплат на детей до 3 лет, чтобы россиянам было удобнее подавать заявку.

Ранее стало известно, что на портале госуслуг появился сервис для оформления единовременной выплаты на ребенка от 3 до 16 лет. Оформление доступно на сайте posobie16.gosuslugi.ru.

Единоразовые выплаты на детей от 3 до 16 лет были утверждены правительством России в рамках поддержки граждан на фоне пандемии. Их могут получить семьи с правом на материнский капитал. Подать заявку можно до 1 октября 2020 года.