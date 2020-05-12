Россияне подали больше 500 тысяч заявок на детские выплаты

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Россияне подали больше 500 тысяч заявок на получение помощи на детей в размере 10 тысяч рублей, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Минкомсвязи.

«С момента запуска форм на портале уже подано более 500 тысяч заявок на детей от 3 до 16 лет и более 110 тысяч заявок на выплаты детям до 3 лет», — сообщили в пресс-службе.

11 мая президент России Владимир Путин объявил, что с 1 июня семьи с детьми получат по 10 тысяч рублей на ребенка в возрасте от трех до 15 лет.

В России выявлено 323 тысячи заражений коронавирусом, скончались 2116 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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