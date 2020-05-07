«Академик Черский» движется в логистический центр «Северного потока — 2»

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Трубоукладчик «Академик Черский», который способен завершить строительство «Северного потока — 2» направляется в логистический центр газопровода. Об этом свидетельствуют данные мониторингового портала Vesselfinder.

Судно идет к порту Муркан в Германии, где хранятся трубы для строительства газопровода. Согласно данным портала, трубоукладчик достигнет точки назначения 8 мая.

«Академик Черский» в начале февраля покинул порт Находка и отправился в Сингапур, а затем не раз менял курс: сначала на Шри-Ланку, потом — в сторону египетского Порт-Саида. В четверг, 7 мая судно покинуло Калининград.

Строительство российского газопровода «Северный поток — 2» было приостановлено из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода.

Президент Владимир Путин заявил в январе 2020, что газопровод будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.

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