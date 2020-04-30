Лагард предсказала беспрецедентный спад экономики Еврозоны

<img src="//img.gazeta.ru/files3/368/12789368/upload-RTX34X4K-pic905-895x505-39641.jpg">

Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила, что европейскую экономику ждет беспрецедентный спад из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс».

По прогнозу ЕЦБ, ВВП еврозоны может сократиться на 5-12% в 2020 году.

Лагард отметила, что падение ВВП при наихудшем сценарии во II квартале может достичь 15%.

По ее словам, глубина спада будет зависеть от продолжительности закрытия на карантин городов европейских государств.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— ЕЦБ готов принять меры против влияния коронавируса на экономику