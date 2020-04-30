Лагард предсказала беспрецедентный спад экономики Еврозоны
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Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила, что европейскую экономику ждет беспрецедентный спад из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс».
По прогнозу ЕЦБ, ВВП еврозоны может сократиться на 5-12% в 2020 году.
Лагард отметила, что падение ВВП при наихудшем сценарии во II квартале может достичь 15%.
По ее словам, глубина спада будет зависеть от продолжительности закрытия на карантин городов европейских государств.
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