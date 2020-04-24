Камбин выделил 6 млрд рублей на возмещение недостающих доходов по ипотеке под 6,5%

<img src="//img.gazeta.ru/files3/589/12168589/RIAN_5765979.HR-pic905-895x505-23608.jpg">

Правительство России выделило 6 млрд рублей на возмещение кредитным организациям недополученных доходов по ипотечным кредитам под 6,5% годовых, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров.

В соответствии с распоряжением, средства на компенсацию недополученных доходов будут выделены из резервного фонда правительства.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении программы льготной ипотеки под 6,5% годовых. Такое кредитование доступно для оформления до 1 ноября 2020. Ставка 6,5% будет сохраняться на весь период ипотеки.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Правительство утвердило программу льготной ипотеки под 6,5%

— Счастье в квадрате: приживется ли ипотека под 6,5%