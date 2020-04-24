Камбин выделил 6 млрд рублей на возмещение недостающих доходов по ипотеке под 6,5%
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Правительство России выделило 6 млрд рублей на возмещение кредитным организациям недополученных доходов по ипотечным кредитам под 6,5% годовых, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров.
В соответствии с распоряжением, средства на компенсацию недополученных доходов будут выделены из резервного фонда правительства.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении программы льготной ипотеки под 6,5% годовых. Такое кредитование доступно для оформления до 1 ноября 2020. Ставка 6,5% будет сохраняться на весь период ипотеки.
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