Рубль укрепился к доллару и евро после решения ЦБ снизить ключевую ставку

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Рубль начал расти к доллару и евро после решения ЦБ России снизить ключевую ставку до 5,5%, свидетельствуют Мосбиржи.

По данным на 13.40 мск, курс доллара расчетами на 25 апреля упал на 34 коп. и составил 74,43 руб.

Курс евро уменьшился на 32 коп., до 80,30 руб.

После новостей ЦБ РФ доллар и евро опустились дополнительно более чем на 15 коп.

Узнать курс рубля можно на странице «Котировки».

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