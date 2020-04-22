Временный президент Боливии пообещала отдать часть зарплаты пострадавшим от пандемии

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Исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес заявила, что пожертвует часть своей зарплаты в фонд помощи жителям страны, пострадавшим от пандемии коронавируса. Об этом она написала на своей странице в Twitter.

«Я хочу сообщить, что пожертвую часть моей зарплаты в качестве первого взноса в небольшой фонд помощи семьям, пострадавшим от коронавируса», — сообщила временный президент.

По словам Аньес, назначенные ей министры последуют ее примеру. Так, министр обороны страны Фернандо Лопес Хулио подтвердил слова Аньес, уточнив, что пожертвует в рамках данной инициативы 50% своей зарплаты.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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