ЦБ не планирует вводить мораторий на вклады населения
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Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что планов вводить мораторий на вклады населения у ЦБ нет. Об этом пишет ТАСС.
Она пояснила, что в этом нет никакой необходимости, поскольку с фондированием и ликвидностью банковской системы все в порядке.
Кроме того, по ее словам, введение моратория на вклады населения отсутствует в Гражданском кодексе и в законодательстве о банковской системе.
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