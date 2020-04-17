ЦБ не планирует вводить мораторий на вклады населения

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Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что планов вводить мораторий на вклады населения у ЦБ нет. Об этом пишет ТАСС.

Она пояснила, что в этом нет никакой необходимости, поскольку с фондированием и ликвидностью банковской системы все в порядке.

Кроме того, по ее словам, введение моратория на вклады населения отсутствует в Гражданском кодексе и в законодательстве о банковской системе.

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