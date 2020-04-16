Путин призвал докапитализировать фонд защиты прав дольщиков
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Президент России Владимир Путин выступил с предложением докапитализировать Фонд защиты прав дольщиков на 30 млрд рублей. Об этом сообщает РИА «Новости».
Такое предложение российский лидер выдвинул во время совещания с правительством.
По словам главы государства, во многих регионах страны проблема обманутых дольщиков еще не решена.
Как отметил Путин, данные средства необходимо направить на решение проблем, которые были накоплены в минувшие годы, чтобы тысячи российских семей смогли быстрее получить жилье.
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