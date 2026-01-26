В Краснодарском крае обломки беспилотников повредили три дома

Упавшие обломки украинских беспилотных летательных аппаратов повредили три дома в городе Славянске-на-Кубани. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.
В результате падения обломков во всех трех домах выбило окна. В одном из них также повреждена кровля.
На местах работают оперативные и специальные службы. Пострадавших нет.
26 января сообщалось, что в Славянском районе Краснодарского края слышны взрывы и стрельба.
На этом фоне в краснодарском аэропорту Пашковский временно ограничили полеты. В Росавиации отметили, что мера необходима из соображений безопасности.
Накануне в станице Федоровской Краснодарского края обломки украинского беспилотного летательного аппарата повредили забор воскресной школы, а в двух учреждениях были разбиты несколько окон.
Ранее ВС России начали использовать «Веревки» для уничтожения дронов ВСУ.