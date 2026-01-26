Размер шрифта
Общество

Россиян предупредили, какая недвижимость подорожает сильнее всего в 2026 году

Эксперт Иванова: сильнее всего в 2026 году подорожает недвижимость премиум-класса
На основе текущей ситуации на рынке недвижимости в России можно ожидать, что в 2026 году цены на жилье будут продолжать расти, но с разными темпами в зависимости от типа недвижимости и региона. Основным фактором, который определит динамику цен, будет экономическая ситуация и изменения в кредитной политике, рассказала «Газете.Ru» Оксана Иванова, эксперт рынка недвижимости, операционный директор Genesis Group.

«Сначала стоит отметить, что в крупных городах, особенно в Москве и Санкт-Петербурге, цены на недвижимость будут расти более стремительно, чем в других регионах. Это связано с дефицитом нового предложения в этих городах, а также высоким спросом на качественные квартиры в престижных районах. В этих городах не только сохранится высокий интерес к новостройкам, но и продолжится тенденция роста цен на вторичное жилье, особенно в развитых и удобных локациях. Прогнозируемый рост на эти объекты может составить 5-7% в год. Это обусловлено ограниченным предложением качественного жилья, а также продолжением тренда на обновление и улучшение жилой инфраструктуры», — объяснила она.

Что касается провинции, то здесь рост цен будет более умеренным.

«Ожидается, что на фоне высокого уровня ипотечных ставок, которые, возможно, не будут снижаться резко в ближайшие годы, спрос на жилье в небольших городах может оставаться в пределах умеренного роста или даже стабилизироваться. Однако в мегаполисах и крупных миллионниках можно ожидать больший прирост», — считает специалист.

Наибольшее подорожание, вероятно, будет наблюдаться в сегменте премиум-класса.

«Это связано с повышенным спросом на квартиры в новых проектах с улучшенной инфраструктурой и в районах с хорошей транспортной доступностью. Такие объекты будут привлекать как местных покупателей, так и инвесторов, желающих получать доход от аренды жилья», — отметила Иванова.

Вторичный рынок также покажет рост цен, но этот сегмент будет менее подвержен резким колебаниям, чем новостройки.

«Важным фактором на вторичном рынке будет продолжение тренда на «умные» квартиры и жилые комплексы с современными инженерными решениями. В случае с типами жилья, такими как сталинки и хрущевки, скорее всего, ситуация будет зависеть от их расположения и состояния, но такие объекты не будут расти так стремительно, как более современные здания», — сказала она.

Кроме того, существенное влияние на рынок в 2026 году окажет экономическая политика и изменения в ипотечном кредитовании.

«В частности, изменения в семейной ипотеке и возможные корректировки в налоговых и субсидированных программах могут привести к снижению доступности жилья для некоторых категорий граждан. С другой стороны, возможное снижение ключевой ставки также станет фактором, способствующим оживлению спроса на недвижимость, что поможет поддержать рост цен, хотя и с меньшими темпами», — предположила специалист.

Эксперт также отметила, что в 2026 году вторичный рынок, вероятно, останется менее подверженным волатильности, чем новостройки, что связано с его более стабильным предложением.

«Однако для покупателей и инвесторов важно будет внимательно следить за состоянием конкретных объектов и их местоположением. В целом рынок недвижимости в крупных городах будет сохранять рост цен, но в пределах прогнозируемых показателей», — резюмировала Иванова.

