Политика

Медведев высказался о возможном заключении нового договора СНВ

Медведев: лучше не заключать договор СНВ-4, если он провоцирует гонку вооружений
Екатерина Штукина/РИА Новости

Лучше не заключать новый Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ), чем подписать соглашение, которое провоцирует гонку вооружений. Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Говоря о перспективах возобновления взаимодействия РФ и США в сфере контроля над вооружениями, он отметил, что позитивных сигналов со стороны Вашингтона к возобновлению стратегического диалога с Москвой пока явно недостаточно, а вот негативных примеров — масса.

«Лучше никакого СНВ-4, чем договор, который лишь маскирует взаимное недоверие и провоцирует гонку вооружений в других странах», — сказал зампред Совбеза.

27 ноября 2025 года президент РФ Владимир Путин заявил, что если США не захотят ничего делать в отношении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), то и не надо.

22 сентября того же года российский лидер сообщил, что Москва планирует сохранить статус-кво, сложившийся благодаря ДСНВ, «чтобы не провоцировать гонку вооружений». Он отметил, что в связи с этим Россия готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение одного года придерживаться центральных количественных ограничений по договору.

ДСНВ, продленный в 2021 году, истекает 5 февраля 2026 года.

Ранее в Кремле рассказали о контактах с США по продлению ДСНВ.

