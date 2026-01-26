Размер шрифта
Нарышкин отметил реакцию Запада на слова Путина о «Буревестнике» и «Посейдоне»

Нарышкин: за рубежом серьезно восприняли заявление Путина о «Буревестнике»
За рубежом серьезно восприняли заявление президента России Владимира Путина об успешном завершении испытаний крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой «Буревестник» и подводного беспилотника «Посейдон». Об этом в интервью РИА Новости заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Он отметил, что слова главы российского государства об этих вооружениях произвели серьезное впечатление как на противников России, так и на ее партнеров.

«Большинство и политиков, и военных, и экспертов на Западе не ожидали того, что Россия сможет в такие относительно короткие сроки создать такие совершенные системы оружия», — добавил Нарышкин.

26 октября 2025 года Путин провел совещание с начальником Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым. В ходе встречи он объявил о завершении испытаний ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой. Благодаря такому двигателю снаряд потенциально может находиться в небе очень долгое время и обходить системы противовоздушной обороны.

Спустя три дня президент встретился с российскими бойцами, проходящими лечение в хирургическом отделении Центрального военного госпиталя имени П.В. Мандрыка в Москве. Путин рассказал им, что РФ провела испытания аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой. Мощность данной торпеды превышает мощность ракеты «Сармат», при этом способов ее перехвата в настоящее время не существует. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США заявили, что Трамп был сбит с толку тестами «Буревестника» и «Посейдона».

