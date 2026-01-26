Размер шрифта
Суд рассмотрит иск охранника к Киркорову

РИА: суд в феврале рассмотрит иск охранника к Киркорову о компенсации за травму
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Красногорский суд Московской области 6 февраля по существу приступит к рассмотрению иска охранника Александра Короткого к певцу Филиппу Киркорову. С артиста требуют взыскать компенсацию морального вреда из-за причиненного вреда жизни и здоровью, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

«Судебное заседание назначено на 6 февраля 2026 года», — говорится в документах.

Об иске охранника Короткого против Киркорова стало известно в октябре прошлого года. Тогда же адвокат исполнителя Александр Добровинский в разговоре с «Газетой.Ru» прокомментировал иск охранника с концерта певицы Ани Лорак, поданный против его клиента, — мужчина требует от народного артиста России 2 млн рублей и публичных извинений. По словам юриста, он не в курсе, пробовал ли певец принести извинения охраннику и решить конфликт мирно. Кроме того, он отметил, что не знает, почему против артиста подали иск лишь спустя два года после инцидента.

27 сентября 2023 года после концерта Лорак Киркоров толкнул Короткого, из-за чего мужчина получил растяжение связок голеностопа.

Ранее суд Киркорова с каменщиком обернулся скандалом.

