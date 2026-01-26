Россияне стали первыми в мире бейсджамперами на легендарной горе Фицрой

Трое российских бейсджамперов первыми в мире совершили прыжок со знаменитой горы Фицрой в Аргентине. Об этом сообщает сайт Alpagama.
Гиды альпинистского клуба «Семь вершин» Борис Егоров, Владимир Мурзаев и их напарник Константин Яэмурд совершили восхождение на гору по маршруту Super Flash. Они провели на отвесной скале трое суток и 7 января прыгнули с вершины.
По словам Егорова, это была «огромная стена, многодневное восхождение и новый красивейший экзит».
Гора Фицрой, имеющая высоту 3405 метров, расположена в южной части Аргентины, в Патагонии, на границе с Чили. Вертикальные стены, сильный ветер, частые осадки, вынуждающие неделями ждать благоприятной погоды для восхождения, делают ее одной из самых сложных альпинистских вершин.
