В Мурманске и Североморске обеспечили жилые дома необходимым и ввели бесплатный проезд

В Мурманске и Североморске проезд в транспорте стал бесплатным на фоне блэкаута
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Все жилые дома и социальные объекты Мурманска и Североморска обеспечены теплом и водой на фоне перебоев с электроснабжением. Об этом сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис в своем Telegram-канале.

По его словам, электроэнергия стабильно поступает в 80% домов.

Глава региона также заявил, что с 26 января и до полного восстановления электроснабжения проезд в общественном транспорте в Мурманске и ЗАТО город Североморск, а также между ними, — будет бесплатным.

На прошлой неделе Мурманск и Североморск остались без электричества из-за падения опор линий электропередачи (ЛЭП). В сетевой компании назвали причиной снегопад и шквалистый ветер. По словам Чибиса, восстановительные работы займут не менее суток.

Блэкаут затронул жилой фонд и корабли Северного флота: их перевели на автономный режим энергообеспечения. По факту случившегося СК России возбудил уголовное дело о халатности.

Ранее выяснилось, что упавшие под Мурманском опоры ЛЭП эксплуатировались с 1960-х.

