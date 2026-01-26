Размер шрифта
Стало известно об участии Ким Чен Ына в создании скульптур северокорейских бойцов СВО

ЦТАК: Ким Чен Ын руководил созданием скульптур участвовавших в СВО бойцов
Гавриил Григоров/РИА Новости

Глава КНДР Ким Чен Ын лично руководил процессом изготовления скульптурного комплекса, который будет установлен в музее подвигов бойцов Корейской народной армии (КНА), участвовавших в освобождении и разминировании Курской области. Об этом сообщает пхеньянское Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Северокорейский лидер посетил творческое объединение «Мансудэ», где не только подробно ознакомился с ходом работ, но и лично руководил ими.

Ким Чен Ын остался доволен тем, что мастера в процессе работы следуют принципам обеспечения монументальной ценности и символичности. Глава государства указал на дальнейшее направление творческого процесса, отметив, что скульптура должна более живо символизировать боевой порыв и наступательный дух корейских бойцов, их фронтовую дружбу и горячую любовь к родине. Ким Чен Ын подчеркнул, что необходимо обеспечить благородность художественного изображения и безупречность всех аксессуаров скульптурного комплекса.

5 января сообщалось, что лидер КНДР посетил стройку Мемориального музея в честь военнослужащих Корейской народной армии, которые принимали участие в освобождении Курской области.

4 декабря губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в Курске создадут памятник боевому братству КНДР и России. Власти региона провели заседание экспертного совета, на котором подвели итоги работы за прошедший период и обсудили будущие проекты, рассказал Хинштейн. Члены экспертного совета предложили разместить памятник на территории сквера на Интернациональной.

Ранее Путин назвал героическим участие северокорейских солдат в специальной военной операции.

