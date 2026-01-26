Паром с людьми затонул у побережья Филиппин

AP: паром затонул у побережья Филиппин, семь человек не выжили

Межостровной паром, на борту которого находились свыше 350 человек, затонул у побережья Филиппин. В результате ЧП не выжили как минимум семь человек, 106 числятся пропавшими без вести, сообщает агентство Associated Press (AP), ссылаясь на местные власти.

По их данным, спасатели смогли эвакуировать 215 пассажиров.

Как заявили в береговой охране Филиппин, причиной ЧП стали технические неполадки на борту грузопассажирского парома. Инцидент произошел у островной провинции Басилан.

Информацию о ходе дальнейших спасательных работ AP пока не привело.

В начале июля 2025 года у индонезийского острова Бали затонул паром. По меньшей мере 61 человек пропал без вести. По данным спасателей, судно пошло ко дну, когда направлялось к месту отдыха с Явы — главного острова Индонезии. На борту находились 53 пассажира и 12 членов экипажа. Кроме того, паром перевозил 22 автомобиля, в том числе 14 грузовиков.

В конце июня прошлого года загоревшийся возле Владивостока туристический катамаран «Мерлион» затонул в акватории залива Петра Великого. На момент возгорания на борту судна находились 12 человек.

Ранее в Италии затонула суперъяхта Bayesian.