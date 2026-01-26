В Британии заявили о неэффективности украинских систем ПВО

Украинские системы противовоздушной обороны (ПВО) перестали быть эффективными. Об этом сообщает британская газета The Telegraph.

Издание отмечает, что интенсивность ударов армии РФ истощила ограниченные запасы зенитных ракет Вооруженных сил Украины (ВСУ) и увеличила до неприемлемого уровня финансовые затраты на борьбу с российскими беспилотными летательными аппаратами.

В статье отмечается, что усилившиеся противоречия в рядах союзников Киева привели к тому, что их помощь стала носить символический характер.

22 января главнокомандующий украинской армией Александр Сырский заявил, что на Украине наблюдается дефицит средств ПВО, из-за чего страна в данный момент не способна защитить свои объекты критической инфраструктуры.

18 января президент Украины Владимир Зеленский обратился к западным союзникам с просьбой о предоставлении ракет для систем ПВО.

Ранее Зеленский назвал стоимость ракет ПВО, использованных ВСУ для отражения атаки ВС России.