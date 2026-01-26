Врач объяснила, почему зимой появляется «шоколадная зависимость»

Сильная тяга к шоколаду в зимний период — это не прихоть и не признак слабой силы воли, а комплексная реакция организма на сезонные изменения. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Анна Одерий.

«Одним из ключевых факторов является дефицит света. Сокращение светового дня влияет на выработку серотонина и мелатонина, что приводит к повышенной утомляемости, снижению настроения и поиску быстрых источников удовольствия. Дополнительную роль играет снижение физической активности: движений становится меньше, уровень естественных эндорфинов падает, и шоколад нередко начинает выполнять роль эмоционального «заменителя» активности», — объяснила она.

Еще одним важным моментом являются изменения в рационе. Зимой сокращается разнообразие продуктов, чаще пропускаются приемы пищи, а в питании начинают преобладать быстрые углеводы. В такой ситуации организм компенсирует дефицит энергии сладким. Кроме того, недостаток белка и жиров приводит к быстрому чувству голода, постоянной тяге к простым сахарам и колебаниям уровня энергии.

По словам эндокринолога, шоколад притягателен неслучайно. Этот продукт уникален по своему составу: сахар мгновенно активирует центры удовольствия, жиры дают ощущение сытости и комфорта, теобромин мягко стимулирует нервную систему, а фенилэтиламин влияет на настроение. Немаловажна и эмоциональная составляющая — шоколад часто ассоциируется с заботой, праздником и отдыхом.

Однако, отмечает специалист, постоянная навязчивая тяга к сладкому может быть сигналом хронической усталости, дефицита калорий, нехватки важных нутриентов, эмоционального выгорания или нерегулярного питания. В таких случаях важно не бороться с желанием, а искать его причину.

Для сохранения баланса Одерий рекомендует структурировать питание таким образом, чтобы каждый основной прием пищи включал белок, полезные жиры и сложные углеводы. При этом не стоит резко снижать энергоценность рациона: в холодное время года полезно добавлять супы на мясном бульоне, овощи, фрукты и цельнозерновые каши. Когда возникает желание сладкого, можно обратить внимание на альтернативы — теплый чай с медом, какао без сахара, йогурт с орехами, творог с ягодами или фрукты. Регулярные приемы пищи снижают потребность в «быстрых» углеводах, а даже 20-минутная прогулка помогает повысить уровень естественных эндорфинов.

Также врач развеивает популярные мифы. Тяга к шоколаду не является доказанным признаком дефицита магния, шоколад не лечит стресс, а дает лишь кратковременное удовольствие, и зимой нет необходимости полностью отказываться от сладкого. Умеренное потребление шоколада допустимо в рамках сбалансированного рациона.

Подводя итог, эндокринолог подчеркивает, что зимой тяга к шоколаду — это естественная реакция организма на снижение светового дня. Полный запрет сладостей часто приводит к срывам, тогда как баланс питания оказывается гораздо эффективнее строгих ограничений. Если тяга становится навязчивой, важно искать причину, а не бороться с симптомом. Умеренность и осознанность, по словам специалиста, остаются главными принципами здорового отношения к сладкому: не есть его натощак, соблюдать режим питания, включать в рацион достаточное количество белка и жиров и позволять себе шоколад в разумных количествах без чувства вины.

