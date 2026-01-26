Размер шрифта
В Иране назвали «ложью в стиле Гитлера» сообщения о 30 тысячах погибших при протестах

В МИД Ирана опровергли сообщения о 30 тысячах погибших во время протестов
Stringer/Reuters

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи опроверг сообщения западных СМИ о том, что во время протестов в Исламской Республике погибли 30 тысяч человек. Соответствующее заявление он сделал в социальной сети X.

«Большая ложь в стиле Гитлера: не то ли это количество людей, которое они намеревались убить на улицах Ирана? Им, однако, не удалось, и теперь они пытаются распространять такие фейки в СМИ. Воистину злодейски!» — написал представитель иранского внешнеполитического ведомства.

Накануне американский журнал Time сообщил со ссылкой на высокопоставленных чиновников минздрава Ирана, что в стране количество погибших при массовых протестах за 8 и 9 января, возможно, достигло 30 тысяч человек. В публикации издания говорится, что в ходе протестов погибло «так много людей, что экстренным службам не хватило мешков для тел». Вместо машин скорой помощи применялись тягачи с прицепами, утверждает Time.

23 января министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что в результате беспорядков в Исламской Республике погибли более трех тысяч человек: 2427 гражданских и сотрудников органов безопасности, а также 690 террористов.

Массовые протесты начались в Иране в конце декабря 2025 года в связи с девальвацией национальной валюты — иранского риала. Власти усилили меры безопасности, полицейские применили для противостояния с протестующими слезоточивый газ и пневматическое оружие. В МИД страны обвинили в причастности к протестам США и Израиль.

Ранее в Иране назвали Трампа и Нетаньяху «главными убийцами» иранского народа.

