Израиль откроет КПП «Рафах» на границе сектора Газа с Египтом

Израиль откроет в ограниченном режиме КПП «Рафах» на границе Газы с Египтом

Израиль решил открыть в ограниченном режиме и под своим полным контролем контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах», который находится на границе сектора Газа и Египта. Об этом сообщили в канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, передает ТАСС.

«В рамках плана президента [США Дональда] Трампа из 20 пунктов Израиль согласился открыть контрольно-пропускной пункт «Рафах» в ограниченном режиме только для прохода людей и под полным израильским контролем», — сказано в заявлении.

Как отметили в канцелярии, решение об открытии КПП «было обусловлено возвращением всех живых заложников и полноценными усилиями» палестинского движения ХАМАС по поиску и возвращению всех невыживших похищенных.

Там также заявили, что сейчас Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) «проводит целенаправленную операцию, используя всю разведывательную информацию, в рамках усилий по поиску и возвращению останков заложника Рана Гвили».

«После завершения [начатой 25 января] операции и в соответствии с соглашением с США Израиль откроет КПП «Рафах», — подчеркнули в канцелярии.

Этот контрольно-пропускной пункт является единственным переходом сектора Газа, который до войны в палестинском анклаве не контролировался Израилем.

22 января президент США Дональд Трамп пообещал добиться демилитаризации и восстановления сектора Газа.

В тот же день в швейцарском Давосе состоялась церемония подписания Устава «Совета мира» по урегулированию в секторе Газа. Документ был утвержден совместно с лидерами и делегациями государств, поддержавших инициативу Вашингтона. Как пишет РИА Новости, всего Устав подписали представители 18 стран. Среди них — Аргентина, Турция, Казахстан, Монголия, Катар, Косово, Венгрия, Армения, Узбекистан, Парагвай, Азербайджан, Иордания, Саудовская Аравия, Болгария, Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан, Индонезия и сами США.

16 февраля Трамп объявил о формировании «Совета мира».

Ранее сообщалось, что Израиль готовит новое масштабное наступление в секторе Газа.