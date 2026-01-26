На севере Москвы загорелся храм Усекновения главы Иоанна Предтечи

В расположенном на севере Москвы храме Усекновения главы Иоанна Предтечи произошло возгорание. Об этом, ссылаясь на источник, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Дым из-под купола здания был виден на высоте около 15 метров. По предварительным данным, в электрическом котле храма произошло короткое замыкание.

На место происшествия оперативно прибыли пожарные. Пострадавших нет.

25 января стало известно, что посетителей эвакуировали из торгового центра «Киевский» в Москве после срабатывания пожарной сигнализации из-за возгорания в одном из ресторанов.

В этот же день в Московской области произошел пожар в жилом доме. Площадь возгорания составила 100 кв. м.

23 января стало известно, что в центре Москвы из-за пожара перекрыли движение.

Ранее в Асбесте мать выбросила младенца из окна, чтобы спасти его из горящей квартиры.