Россиянам рассказали об изменении в правилах возврата некоторых товаров

Юрист Хаминский: покупатели могут получить разницу в цене некачественного товара
Евгений Биятов/РИА Новости

С 1 февраля российские покупатели смогут при возврате некачественного технически сложного товара требовать возмещения разницы в цене. Об этом РИА Новости рассказал юрист Александр Хаминский.

Он отметил, что раньше покупатель, возвращая некачественный товар, из-за инфляции или роста цен получал назад только ту сумму, которую заплатил, и поэтому не мог приобрести новый с сопоставимыми характеристиками.

Теперь же при возврате цену будут рассчитывать не просто от цены покупки, а от стоимости аналогичного товара с учетом износа приобретенного и года его выпуска.

Юрист подчеркнул, что нововведение защищает покупателей от инфляции и изменения рыночной ситуации.

9 января сообщалось, что россияне могут вернуть деньги за неиспользованный подарочный сертификат, написав соответствующее письменное требование с указанным номером банковского счета, на который следует перевести средства. При отказе продавца возвращать деньги за неиспользованный сертификат его держателю следует подать жалобу в Роспотребнадзор или направить иск в суд.

Ранее в России призвали ввести понятие «потребительский экстремизм».

