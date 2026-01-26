Размер шрифта
Цены на золото и серебро обновили исторические рекорды

Comex: цена на золото впервые в истории превысила $5000 за тройскую унцию
Стоимость фьючерса на золото с поставкой в феврале 2026 года на бирже Comex, которая является подразделением Нью-Йоркской товарной биржи, обновила исторический максимум и впервые достигла отметки в $5000 за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 02:03 цена на драгоценный металл составляла $5007,5 за тройскую унцию (+0,49%).

Как следует из информации Comex, стоимость фьючерса на серебро с поставкой в декабре 2025 года на этой бирже обновила исторический максимум, превысив $105 за тройскую унцию.

По данным на 2:03 мск стоимость драгметалла была на уровне $105,25 за тройскую унцию (+1,93%).

24 января стало известно, что Китай в 2025 году нарастил импорт золота из России до рекордных $3,29 млрд. В основном КНР приобретает у РФ золото в форме слитков.

21 декабря RT сообщил, что Россия поставила Китаю в ноябре рекордное количество золота на $961 млн. Всего за 11 месяцев 2025 года китайский импорт российского драгметалла составил рекордные $1,9 млрд, что почти в девять раз больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее аналитик раскрыл причины рекордного скачка цен на серебро.

