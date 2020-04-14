В Петербурге за две недели число безработных увеличилось на две тысячи

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В Санкт-Петербурге с начала апреля число безработных увеличилось с 14,5 тысяч до 16,5 тысяч, пишет «Интерфакс» со ссылкой на директора городского Центра занятости населения Юлию Горохову.

Горохова добавила, что к следующей неделе ожидается увеличение количества безработных до 18,5 тысяч, а концу апреля эта цифра может достигнуть 25 тысяч.

Сообщается, что в центре занятости сейчас открыты 31,2 тысячи вакансий. Среди самых востребованных специальностей — курьеры, медицинский и IT-персонал.

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