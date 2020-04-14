Связь в России может подорожать на 10-20% и выше

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Тарифы на связь в России могут подняться более чем на четверть, сообщает TelecomDaily.

Агенство провело опрос среди топ-менеджмента операторский компаний в 15 городах России. По мнению 84% респондентов, в 2020 году связь подорожает на 10-15%. Около 25% опрошенных считают, что цены вырастут более чем на 20%. Лишь 13% верят, что цены не изменятся.

Операторы считают, что они все же не смогут восполнить выпадающие доходы, потому что потребители начнут переходить на более дешевые тарифы или отказываться от домашнего интернета, предпочитая мобильный.

Ранее участники рынка видели причину роста тарифов в изменениях законодательства и росте налогов.

Сейчас большинство респондентов (76%) называют кризис, вызванный пандемией коронавируса, основным фактором, влияющим на их бизнес.

Порядка 64% заявили, что на отрасли сказались валютные колебания.

Около 24% видят причину проблем в иных факторах, в частности в росте арендных ставок, повышении налогов, законодательном ужесточении регулирования.

Ранее эксперты Института экспертизы ВЭБа спрогнозировали падение доходов россиян на 17,5%.